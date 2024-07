Hamilton blij met P2: "Dit hadden we echt niet verwacht"

Lewis Hamilton maakte eigenlijk geen fout in België. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps leek hij te kunnen gaan jagen op de zege, maar zijn teammaat George Russell koos voor een dappere eenstopper. Hamilton mocht vechten en moest genoegen nemen met de tweede plek. Daar leek hij niet van te balen.

Hamilton begon goed aan de Grand Prix en binnen een paar rondjes had hij de koppositie in handen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen leek de race onder controle te hebben, maar zijn teamgenoot koos voor een andere strategie. Dit zorgde ervoor dat Hamilton in de slotrondjes haast op schoot zat bij zijn teammaat Russell. Hij mocht vechten, maar hij kwam er niet langs. Een tweede plaats was zijn beloning.

Na afloop deelde Hamilton zijn hartelijke felicitaties uit aan Russell. Na even bij te zijn gekomen stapte Hamilton naar voren om te praten met interviewer van dienst Günther Steiner: "Nee, dit hadden we zeker niet verwacht. Ik wil eerst George en het team feliciteren. We hadden een rampzalige vrijdag. De auto was toen echt nergens. We hadden een paar dingen aangepast, maar we wisten niet wat dit zou doen aangezien het gisteren regende. De auto was vandaag echt fantastisch en dat hebben we te danken aan de mensen hier en op de fabriek."