Perez opgelucht: "Vergeet niet zomaar hoe je moet rijden"

Het is geen geheim dat Sergio Perez onder druk staat bij Red Bull Racing. De Mexicaan heeft een goed resultaat nodig, want anders kan hij zomaar aan de kant worden geschoven. Zijn kwalificatie in België was goed, en volgens Perez vergeet hij echt niet zomaar hoe hij moet presteren.

Perez maakte eigenlijk geen enkele fout in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Mexicaan was langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen, maar de Nederlander was een echte klasse apart in de kwalificatie. Perez noteerde de derde tijd op 0,606 seconden van Verstappen. De Nederlander incasseert echter een gridstraf voor het wisselen van zijn motor, en daardoor start Perez de race als negende.

De Mexicaan kende een goede sessie, en daar was hij zelf ook heel erg blij mee. Na afloop haalde hij een beetje zijn gram. Het was een welkome boost, zo stelt hij ook bij Motorsport.com: "Dit is meer dan alleen vertrouwen. Ik bedoel, het is niet zo dat ik voor zes races vergeet hoe ik moet rijden. Het is meer iets wat je wel vaker ziet bij coureurs, soms ben je niet in staat het maximale potentieel uit je auto te halen. Daardoor kom je op dat punt te kort, je mist een beetje vertrouwen om het maximale uit je auto te halen."