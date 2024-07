Norris zegt sorry tegen Piastri: "Het is zo dom"

Lando Norris speelde een hoofdrol in de Hongaarse Grand Prix van vorig weekend. De Brit leek daar een teamorder te negeren, maar uiteindelijk liet hij zijn teamgenoot Oscar Piastri toch passeren. Norris geeft nu eerlijk toe dat hij een domme actie heeft uitgehaald.

Norris en Piastri waren oppermachtig in de Hongaarse Grand Prix. Piastri leek daar onderweg te zijn naar de zege, totdat hij na de tweede reeks pitstops de leiding verloor aan Norris. De Brit werd door McLaren gevraagd om Piastri te laten passeren, maar hij negeerde de radioberichten. In de slotfase besloot Norris toch te luisteren naar zijn team, waardoor Piastri voor het eerst in zijn loopbaan een Grand Prix wist te winnen.

In België reageert Norris nog één keertje op het veelbesproken moment op de Hungaroring. De Brit is goudeerlijk en zelfkritisch in gesprek met Motorsport.com: "Ik had Oscar er meteen langs moeten laten. Het is zo dom dat ik dat niet heb gedaan, vooral omdat we vrij waren om te racen. Ik had hem gewoon meteen voorbij kunnen laten en daarna weer kunnen proberen om hem in te halen. Het klinkt nu zo makkelijk, maar op dat moment ging het helemaal niet door mijn hoofd. Zo simpel had het kunnen zijn. Ik had dat kunnen doen, al zat ik in een goed ritme en besloot ik in plaats daarvan de vraag van het team in twijfel te trekken."