Vasseur komt snel met nieuwe technische structuur

Het team van Ferrari presteert momenteel even wat minder in de Formule 1. Wat de aanleiding hiervan is, is niet duidelijk, maar ze zijn wel een belangrijk kopstuk verloren. Teambaas Frédéric Vasseur maakt zich niet zoveel zorgt en belooft na de zomer de nieuwe teamstructuur te presenteren.

Ferrari leed in de afgelopen weken een gevoelige nederlaag. Het hing al eventjes in de lucht, maar enkele weken geleden werd het bevestigd. Enrico Cardile heeft Ferrari per direct verlaten en stapt over naar het team van Aston Martin. Bij de Britse renstal krijgt hij de rol van Chief Technical Officer. Bij Ferrari speelde hij een belangrijke rol en fungeerde hij als technisch directeur voor het chassis.

Het vertrek van Cardile is een flinke tik voor Ferrari. Teambaas Frédéric Vasseur ziet het allemaal echter iets positiever in, en hij maakt zich geen zorgen. Hij komt snel met een nieuwe technische structuur, zo stelt hij in gesprek met Motorsport.com: "Ik kan delen dat we na de zomerstop de nieuwe organisatie bekend zullen gaan maken. Voor ons is dat geen drama. Uiteindelijk hebben we een groep van meer dan tweehonderd mensen die aan dit project werken en zijn er driehonderd mensen die aan andere zaken werken. Het is niet één persoon. Ik benadruk altijd dat individuen minder belangrijk zijn dan de hele groep. Dat is zo wanneer je iemand aanneemt en wanneer je iemand kwijtraakt."