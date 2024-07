Wolff furieus: "Fout van letterlijk iedereen"

Het team van Mercedes kende een tegenvallende kwalificatie in Hongarije. Ze konden zich niet mengen in de strijd om de pole position, en George Russell viel zelfs al af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Teambaas Toto Wolff is furieus en hij eist verbetering.

Mercedes heeft een aantal goede raceweekenden achter de rug, en ze hoopten op die resultaten voort te borduren in Hongarije. Dat lukte echter niet, en de prestaties vielen simpelweg tegen. George Russell maakte zelf een foutje en Mercedes had hem op pad gestuurd met te weinig brandstof, hierdoor viel hij al zeer vroeg af. Lewis Hamilton moest de eer van Mercedes redden, maar dat lukte maar deels. De vijfde plaats gaf hem geen goed gevoel.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop dan ook niet bepaald het zonnetje in huis. De Oostenrijker sprak van een bittere teleurstelling voor de camera van Sky Sports: "Dit was een under performance van letterlijk iedereen in het team. Het verliezen van een auto in Q1 is niet goed, zoiets hoort niet te gebeuren. Uiteindelijk hadden we de pace niet, dit was een enorm teleurstellende dag. De auto kan er slechts twee tienden achter liggen, maar we gingen overal heen met de bandentemperatuur. Het was lastig om iets te vinden om Lewis grip te geven."