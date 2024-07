Horner sprak Perez aan op vorm: "Speelt er iets?"

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull-coureur is op zoek naar zijn vorm en hij staat onder flinke druk. Christian Horner onthult dat hij met zijn coureur aan de keukentafel heeft gesproken.

Perez blijft dit seizoen ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Terwijl de Nederlander om de zeges vecht, moet Perez het doen met gevechten om de laatste punten. Hij verlengde enkele weken geleden wel zijn contract, maar dat betekent niet dat hij kan blijven onderpresteren. Hij werd al meerdere keren gewaarschuwd en er liggen competitieve kapers op de kust. Het is dus wel duidelijk dat er iets moet gebeuren.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner beseft zich inmiddels dat Perez niet lekker bezig is. Hij nodigde de Mexicaan uit bij hem thuis en aan Sky Sports legt hij uit waar het gesprek over ging: "We communiceren heel erg open. We zaten bij mij thuis aan de keukentafel en ik vroeg hem wat er nu precies aan de hand is. Ik vroeg of er iets speelde en hij ontkende dat er iets aan de hand is en dat hij misschien over bepaalde zaken teveel nadacht. Ik denk dat hij er goed aan zou doen als hij negeert wat er aan de andere kant van de pitbox gebeurt. Dat is de benadering die hij nu vasthoudt, waarbij hij zich dus vooral op zijn eigen performance richt."