Formule 1 onthult sprintkalender voor 2025

De FIA en de Formule 1 hebben bekend gemaakt op welke zes circuits volgend jaar de sprintraces worden verreden. De kalender was al enige tijd bekend, maar nu is dus ook duidelijk waar er zal worden gewerkt met het veel besproken sprintformat.

Gistermiddag trok de FIA het doek van de Sprint kalender voor 2025. Net als dit jaar worden er ook dan weer zes sprintraces verreden. De keuze voor 2025 is gevallen op China, Miami, Spa-Francorchamps, Austin, São Paulo en Qatar. Op alle circuits is in de afgelopen jaren al eens een sprintrace verreden.