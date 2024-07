Horner: "Positie van Perez is onhoudbaar met zoveel punten achterstand"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat Sergio Perez zijn prestaties moet verbeteren. Hij noemde het huidige puntentekort van de Mexicaan op teamgenoot Max Verstappen 'onhoudbaar'.

Na goed te hebben gepresteerd in de eerste zes races van het seizoen, heeft Perez sinds de Grand Prix van Emilia Romagna afgelopen mei slechts drie top tien-plaatsen gescoord, waarvan de zevende plaats in Oostenrijk zijn beste resultaat is.

Op Silverstone kende Perez opnieuw een slecht raceweekend, waarbij hij zich op een bescheiden negentiende plaats kwalificeerde na een spin in Q1 en de Britse Grand Prix van zondag 2 ronden achter winnaar Russel eindigde op een zeventiende plaats.

Red Bull had ervoor gekozen om de race van Perez vanuit de pitlane te starten na een strategische motorwissel en op de harde band, mogelijk gebaseerd op een 1-stop-strategie, maar een regenbui halverwege de race verpestte dat plan. Volgens Horner lopen de frustraties op: "Natuurlijk is het frustrerend als je beide auto’s niet samen presteren. Het was frustrerend om Checo in Q1 te verliezen. Hij had de eerste training gemist omdat Isack Hadjar aan het rijden was. Hij had een behoorlijke tweede training. Hij had waarschijnlijk rond de top zes moeten zitten en het was erg frustrerend om die auto in Q1 te verliezen."

"Dit weekend is echt niets naar zijn zin gegaan. Tijdens de race hebben we een gokje gewaagd. Hij startte op de harde band en boekte al vroeg in de race behoorlijke vooruitgang. Het begon te regenen toen hij op P15 of 16 reed. Je gooit op dat moment met de dobbelstenen, zoals ze deden met Leclerc. We gingen naar de intermediates. Als het was gaan regenen, zou hij er als een held hebben rondgereden. Dat gebeurde niet, dus we hadden een extra pitstop en het tijdverlies met intermediates op een opdrogende baan kostte hem veel tijd. Er is dus duidelijk veel om naar te kijken dit weekend", zo was Horner stellig.

Ontslag ligt op de loer

Daarnaast geeft de teambaas aan dat zijn positie mogelijk onhoudbaar wordt, en sorteert hij voor op een ontslag van Perez: "Hij weet dat het onhoudbaar is om geen punten te scoren. We moeten punten scoren en dat weet hij. Hij kent zijn rol en zijn doel."

Het schrikbeeld van een coureurswissel halverwege het seizoen bij Red Bull hangt nu boven Perez, op basis van een prestatieclausule die in zijn contract is opgenomen. Volgens de berichten in de paddock van Silverstone mag hij niet meer dan 100 punten achterstaan op Max Verstappen in het coureursklassement. Op dit moment zijn dat er 137 en dus lijkt het schier onmogelijk om dit op korte termijn in te lopen tot minder dan 100 punten.