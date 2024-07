Horner reageert op 'brutale vraag' over contract Perez

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gereageerd op de vragen die hij krijgt nadat Sergio Perez wederom een kwalificatiedrama achter zijn naam heeft staan. Voormalig F1-coureur Martin Brundle vroeg namens Sky Sports of Horner liever had gewild dat Perez nog niet bij had getekend.

De Mexicaan heeft de afgelopen vijf races een alarmerende inzinking gehad met zijn vorm, met niet meer dan een P7-klassering en een paar DNF's. Perez staat nu op P5 in het kampioenschap en kijkt over zijn schouder naar de op de loer liggende Oscar Piastri en George Russell.

Ricciardo stelt Horner tevreden

In de aanloop naar de Grand Prix van Canada zette Perez desondanks zijn handtekening onder een nieuw meerjarig Red Bull-contract, maar vrijdag doken in het Duitse Auto Motor und Sport geruchten op dat het vooruitzicht van een ruil tussen Ricciardo en Perez onlangs opnieuw in overweging is genomen binnen Red Bull. Daarbij zijn er bronnen die melden dat de recente vorm van Ricciardo en zijn goede prestaties Red Bull-teambaas Horner tevreden hebben gesteld.

Horner werd door Sky F1 ondervraagd over de vorm van Perez in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Horner noemde het een 'keiharde vraag' toen Brundle vroeg of de Red Bull-baas wenste dat hij Perez niet zo snel dat nieuwe contract had gegeven. De Brit reageert: "Dat is een verschrikkelijk moeilijke vraag. Maar natuurlijk weet je op het moment dat je een contract verlengt van een coureur, dat de inhoud van een overeenkomst niet bekend wordt gemaakt aan jullie allemaal."

"Dus het was absoluut logisch om Checo op dat moment te contracteren, maar dit is een business waarin er druk is om te presteren. Sergio heeft duidelijk een moeilijke periode achter de rug en zijn eerste vijf races waren erg competitief. De laatste vijf was hij nergens. En we willen de Sergio van de eerste vijf terugzien. Dat weet hij, daar is hij zich van bewust. Hij heeft er hard aan gewerkt. Hij heeft deze week in de simulator gezeten en heeft hard gewerkt om te begrijpen waarom het hem niet lukt."

"Maar wat we constant bij hem hebben gezien, is zijn veerkracht om terug te komen en we hopen dat we dat snel zullen zien. Daarom dachten we dat het contract zou helpen, maar ik denk dat het iets is waar Checo heel hard aan werkt."

"Hij weet dat dit een sport is waar je je niet kunt verstoppen, zeker niet met Max Verstappen als teamgenoot. Hij weet dat hij wordt gemeten met de allerbesten en we hebben hem daar nodig om Max te ondersteunen, want er zijn nu twee McLarens, er zijn twee Ferrari's, er zijn twee Mercedessen die soms beter presteren dan ons."