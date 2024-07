Historie: Alberto Ascari, superster voor de eeuwigheid

De Formule 1 kent veel legendes. Vandaag de dag draait het om Max Verstappen, eerder deze eeuw om Michael Schumacher, en in de jaren daarvoor was Ayrton Senna de superster. Ook in de begindagen van de sport barstte het van de legendes. Eén van de grootste namen was Alberto Ascari. Vandaag is het zijn geboortedag.

In de jaren ‘50 zag de Formule 1 er nog heel anders uit dan vandaag de dag. De teams waren veel kleiner en minder professioneel, de kalender was heel kort, de auto’s waren rijdende brandbommen en van veiligheid had niemand ooit gehoord. De coureurs waren echte gladiatoren, die letterlijk om hun leven streden.

Eén van de mannen die dat deed was Alberto Ascari. De Italiaan kwam op 13 juli 1918 ter wereld in het glamoureuze Milaan. Hij werd op jonge leeftijd al aangestoken met het racevirus, zijn vader Antonio Ascari was een bekende coureur. Antonio overleed echter in 1925 bij een crash in de Franse Grand Prix. De jonge Alberto liet zich niet afstoppen door dit tragische verlies, hij bleef jagen op zijn grote droom.

Begindagen

Tijdens de oorlogsjaren runde Ascari de familiegarage, en werkte hij veel samen met coureur Luigi Villoresi. Na de Tweede Wereldoorlog kon Ascari zich eindelijk richten op zijn droom: autoracen. Toen de Formule 1 in 1950 werd opgericht, was Ascari van de partij. Hij ontbrak bij de eerste Grand Prix op Silverstone, maar hij pakte direct een podium bij zijn debuut in Monaco.

Ascari reed in zijn eerste jaren voor Ferrari, en dat ging hem zeker niet slecht af. De Italiaan met zijn kenmerkende gelaat reed in allerlei klassen, en hij was vrijwel overal succesvol. Zijn eerste wereldtitel kon dan ook niet lang uitblijven, in 1952 werd hij kampioen op een oppermachtige wijze. Hij viel uit in de Indianapolis 500, maar verder won hij in alle Grands Prix waaraan hij deelnam. Ook in 1953 stond er geen maat op hem, en won hij weer race na race. Het werd zijn tweede, en zo bleek later, zijn laatste wereldtitel.

Records

Wat de prestaties van Ascari zo bijzonder maakte, is het feit dat veel records vandaag de dag nog steeds staan. Hij is nog steeds de coureur met de meeste op een volgende snelste rondes, de meeste op een volgende rondes aan de leiding en ook de man met het hoogste mogelijke percentage punten in één seizoen. Het laat zien hoe geweldig Ascari was, en dat men hem nooit moet vergeten.

Hij kwam, zoals zoveel coureurs in die tijd, om het leven in het harnas. Hij stierf aan de gevolgen van een crash tijdens een test voor Ferrari op Monza in 1955. Vlak daarvoor was hij nog de haven van Monaco ingecrasht tijdens de Grand Prix. Dit mag zijn machtige loopbaan echter niet overschaduwen. Alberto Ascari was een geweldenaar, één van de beste coureurs ooit.