Rookie overzicht: Hoe staan de teams ervoor?

Het Formule 1-seizoen is alweer op de helft. In Silverstone werd de twaalfde Grand Prix van het jaar verreden, en daarmee is de helft officieel bereikt. Op vrijdag kwamen er drie rookies in actie tijdens de eerste vrije training. Halverwege het jaar is één ding duidelijk, veel teams moeten nog rookies inzetten. GPToday.net ze de teams op een rijtje.

Red Bull

Red Bull Racing wachtte vorig jaar tot het allerlaatste moment met het inzetten van hun rookies. In Abu Dhabi maakten ze toen gebruik van de diensten van Isack Hadjar en Formule E-kampioen Jake Dennis. Hadjar heeft zijn eerste Formule 1-meters van dit jaar er op zitten. Vorige week nam hij tijdens de eerste vrije training op Silverstone plaats in de bolide van Sergio Perez. Het is aannemelijk dat hij later dit jaar ook een keer plaats zal nemen in de wagen van Max Verstappen.

Ferrari

Het team van Ferrari heeft technisch gezien al één keer een rookie ingezet. Op de zaterdag in Jeddah moest Oliver Bearman plotsklaps invallen voor de geblesseerde Carlos Sainz. Bearman reed ook de derde vrije training, en in principe kan dat meetellen. Toch is de kans groot dat Ferrari hun gebruikelijke vrijdagcoureur Robert Shwartzman nog gaat inzetten. De Israëlische Rus rijdt dit jaar voor AF Corse in de Hypercar-klasse van het WEC.

Mercedes

Het team van Mercedes heeft ook nog geen rookie ingezet in 2024. Frederik Vesti is vaak aanwezig, en de kans is groot dat hij zich weer mag gaan opmaken voor een tweetal vrije trainingen. Bij Mercedes gaat het veelvuldig over toptalent Andrea Kimi Antonelli, en ook hij kan mogelijk in beeld komen voor een paar vrije trainingen.

McLaren

Ook McLaren heeft nog geen coureur ingezet in een vrije training. In de voorgaande jaren koos de Britse renstal vooral voor IndyCar-coureurs, en ook nu hebben ze weer genoeg mogelijkheden. Patricio O’Ward is een goede kanshebber, maar misschien kiezen ze wel voor de recent aangetrokken Nolan Siegel. Ook in het Driver Development Programme zitten genoeg interessante namen. Ryo Hirakawa heeft al meerdere tests afgewerkt en Gabriel Bortoleto maakt een aardige indruk in de Formule 2.

Aston Martin

Bij Aston Martin heeft er nog geen jongeling meters gemaakt in de vrije trainingen. Felipe Drugovich is nog steeds elk weekend aanwezig, en de kans is ook zeer groot dat hij meters kan gaan maken. Recent werkte ook Jak Crawford een test af voor Aston Martin, dus ook de jonge Amerikaan kan een kans maken. De kans is echter groot dat Drugovich zich mag opmaken voor een aantal vrije trainingen.

Alpine

Het team van Alpine heeft als een van de weinige renstallen al voldaan aan de verplichting van twee rookietrainingen. Jack Doohan reed al een regenachtige sessie in Canada, en ook afgelopen weekend kwam hij in actie in Silverstone. De Australische coureur wordt gezien als een mogelijkheid voor 2025, en hij werkt ook buiten de raceweekenden om tests af. Eerder dit jaar reed hij bijvoorbeeld een aantal dagen op Zandvoort.

VCARB

Het team van Visa Cash App RB heeft al één keer een coureur ingezet voor een vrije training. In Japan mocht Ayumu Iwasa plaatsnemen in de wagen van Daniel Ricciardo. VCARB kan gebruik maken van de coureurs uit het Red Bull Junior Team, dus coureurs als Isack Hadjar, Pepe Marti en Tim Tramnitz mogen dromen. Liam Lawson is geen rookie meer door zijn invalbeurten in 2023.

Sauber

Bij het team van Sauber hebben ze nog geen rookie ingezet tijdens een training in 2024. Theo Pourchaire lijkt de meest logische kandidaat. De regerend Formule 2-kampioen is nog steeds aan Sauber verbonden, en hij reed vorig jaar ook al een aantal trainingen. Naast Pourchaire beschikt Sauber ook over Zane Maloney. De man uit Barbados rijdt dit jaar in de Formule 2.

Haas

Het team van Haas heeft ook al voldaan aan de rookieplicht. Ze maken gebruik van Ferrari-junior Oliver Bearman. Hij kwam al in actie in Imola, Spanje en afgelopen weekend op Silverstone. Daar stop het niet, want later dit jaar zal hij ook nog trainingen gaan rijden in Hongarije, Mexico en Abu Dhabi.

Williams

Het team van Williams heeft al één rookie ingezet. Afgelopen weekend kwam Franco Colapinto in actie voor het team. De kans is aanwezig dat de jonge Argentijn later dit jaar ook weer in actie kan komen. Williams beschikt echter over nog meer talenten. Vorig jaar kozen ze bijvoorbeeld voor de diensten van Zak O’Sullivan. Ook Luke Browning maakt indruk in de Formule 3.