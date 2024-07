Historie: Hoe de Formule 1 een pandemie versloeg

Vandaag is het precies vier jaar geleden dat de Formule 1 het coronavirus wist te verslaan. In 2020 ging op deze dag het Formule 1-seizoen van start in Oostenrijk. Het was een bizarre omgeving, maar de aftrap van een seizoen dat op meerdere manieren historisch was en bomvol zat met opvallende momenten.

Eigenlijk wil niemand meer terugdenken aan hoe de wereld er in 2020 uit zag. De Formule 1 bewees toen dat er wel degelijk een kampioenschap over de hele wereld kon worden afgewerkt. Met veel restricties en ingrepen kon er gewoon worden geracet, en dat gebeurde ook op een spectaculaire manier.

Na een aantal raceloze maanden, kreeg de Formule 1 groen licht om op 5 juli het seizoen af te trappen in Oostenrijk. Aangezien er amper duidelijkheid was over de rest van het seizoen, zou er een week later nog een keer worden geracet op de Red Bull Ring. Op de baan was alles zoals altijd, maar daarnaast was er een soort fort opgezet.

Onder strenge regels mocht er worden geracet. De welbekende mondkapjes werden de norm, de tribunes waren leeg, er werd gewerkt met bubbels, iedere aanwezige werd om de haverklap getest en de bekers werden aangereikt door speciale robots.

Actie

Het maakte niemand wat uit, want op de baan werd het seizoen in actie getrokken. Het seizoen begon op een memorabele manier. Niet Lewis Hamilton, maar Valtteri Bottas toonde de dominantie van Verstappen. Max Verstappen moest al vroeg opgeven met problemen, en hij was zeker niet de enige coureur die zijn bolide naast de baan moest parkeren.

Alexander Albon leek niet onder de indruk te zijn van de druk van Red Bull, en hij maakte zelfs een goede kans op de zege. Hamilton tikte Albon echter de grindbak in, en de Thai presteerde het hele jaar niet meer zo goed. Hamilton kreeg een straf, en daardoor kon Lando Norris zijn eerste podiumplaats uit zijn loopbaan pakken.

Het was het startschot van een bizar, maar historisch jaar. Door de pandemie moest de Formule 1 creatief te werk gaan en werd er geracet op nieuwe locaties zoals Portimão en Mugello, en keerde banen zoals Istanbul Park, Imola en de Nürburgring terug. De races waren ook leuk, en er gebeurde veel bizarre dingen.

Prachtige momenten

Een aantal coureurs kampten met een coronabesmetting en daardoor mocht de werkloze Nico Hülkenberg schitteren. Het regende ook keihard crashes, vraag dat maar aan Charles Leclerc en zeker aan Romain ‘The Phoenix’ Grosjean. Het is nauwelijks voor te stellen, maar nog maar vier jaar geleden zwaaide Mercedes met de scepter.

Lewis Hamilton reed de records van Michael Schumacher uit de boeken. In Turkije pakte hij zijn zevende wereldtitel, in een race waar nota bene Lance Stroll op de pole position stond. Het gaf maar eens aan hoe bijzonder het seizoen 2020 was. Ondanks dat er een onbekend virus over de wereld zwierf, ging de Formule 1 door. De koningsklasse van de autosport won de race van corona, en plukt daar vandaag de dag nog steeds de vruchten van.