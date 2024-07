Krack geeft toe: "Updates deden niet wat we hadden verwacht"

Het team van Aston Martin hoopte dit seizoen een grote stap te kunnen zetten. Niets is minder waar, want de prestaties van de Britse renstal vallen enigszins tegen. Teambaas Mike Krack geeft nu eerlijk toe dat de recente updates van Aston Martin niet hebben geleverd wat men had verwacht.

Aston Martin kende vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1. Dit jaar begonnen ze goed aan het seizoen, en reed Fernando Alonso weer een aantal aardige races. In de afgelopen weken vielen de prestaties van Aston Martin echter flink tegen, en dat zorgt ervoor dat men niet met het beste gevoel toeleeft naar de thuisrace op het circuit van Silverstone. De teleurstelling is dan ook duidelijk.

Aston Martin kwam recent met een aantal flinke updatepakketten. Die nieuwe onderdelen zorgden niet voor de gewenste resultaten, zo geeft teambaas Mike Krack toe in de preview van Aston Martin: "Het is zwaar, maar aan het einde van de dag moeten we eerlijk zijn met onszelf. We moeten toegeven dat we het niet goed genoeg hebben gedaan met het ontwikkelen van de auto, de updates hebben niet geleverd, vooral niet na Imola." Krack doet dan ook voorzichtig met voorspellingen voor de Britse Grand Prix: "Dit circuit vormt een nieuwe uitdaging voor ons team, het lijkt er niet op dat het past bij de krachten van onze AMR24, maar dat betekent niet dat er geen kansen liggen."