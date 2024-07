'Mercedes gaat samenwerking aan met Adidas'

Het team van Mercedes lijkt hard op weg te zijn naar een nieuwe grote deal voor volgend jaar. Steeds meer teams sluiten miljoenendeals met sponsors en partners, en ook Mercedes lijkt nu dus hun slag te slaan. De kans is groot dat ze in zee gaan met Adidas.

De samenwerkingen met kledingsponsors Puma en Tommy Hilfiger komen eind dit jaar ten einde. Dat betekent dus dat Mercedes op zoek moet gaan naar nieuwe partners. Het is niet vreemd dat Tommy Hilfiger gaat vertrekken, aangezien het bedrijf is verbonden aan Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na dit seizoen naar het team van Ferrari, maar het lijkt er niet op dat Tommy Hilfiger met hem mee gaat.

Volgens Motorsport-Total is Mercedes dicht bij een overeenkomst met een nieuwe kledingpartner. Het gaat hier om Adidas, dat bedrijf toonde eerder al interesse in de Formule 1. Volgens Motorsport-Total zijn de eerste schetsen van de teamkleding al naar de top van Mercedes gestuurd. Als Mercedes in zee gaat met Adidas, zal dat wel voor het nodige ongemak gaan zorgen. Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff maakt namelijk sinds een paar maanden deel uit van de raad van toezicht van Adidas. Mintzlaff heeft een belangrijke vinger in de pap bij Red Bull Racing.