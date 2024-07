Horner komt met verklaring na mislukte pitstop Verstappen

Max Verstappen belandde afgelopen weekend in een duel met Lando Norris na een mislukte pitstop. Voor dat moment had hij nog een grote voorsprong op de Britse McLaren-coureur. Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde na afloop wat de oorzaak was van de rampzalige pitstop.

In Oostenrijk was Verstappen lang op weg naar een redelijk simpele zege. De Nederlandse Red Bull-coureur had een comfortabele voorsprong op de jagende Lando Norris. Bij zijn tweede pitstop stond Verstappen echter veel te lang stil, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Norris kon hierdoor het gat dichtrijden en uiteindelijk raakten de twee coureurs elkaar. Dit zorgde voor de nodige controverse.

Maar alles begon bij de compleet mislukte pitstop van Verstappen op de Red Bull Ring. Normaal gesproken verricht de pitcrew van Red Bull razendsnelle pitstops, maar ditmaal stond Verstappen seconden lang stil. Red Bull-teambaas Horner legde na afloop van de race aan de internationale media uit wat er precies misging bij de veelbesproken pitstop van Verstappen: "We kwamen op precies hetzelfde moment binnen als McLaren met Norris, waarna er een wielmoer linksachter vast kwam te zitten. De monteur moest dus twee keer gebruik maken van de wheelgun om de band bij de auto van Max eraf te krijgen."