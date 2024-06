Horner blijft Perez steunen na nieuwe tegenvaller

Het verschil tussen Max Verstappen en Sergio Perez in de Oostenrijks kwalificatie was zeer groot. Verstappen pakte de pole position, terwijl Perez genoegen moest nemen de achtste tijd. Christian Horner blijft echter volledig achter zijn Mexicaanse coureur staan.

Perez is al het hele weekend flink langzamer dan zijn teamgenoot Verstappen. De Mexicaan kreeg recent contractverlenging, maar dat betekent niet dat hij beter is gaan presteren. Hij was in de kwalificatie op de Red Bull Ring uiteindelijk bijna een seconde langzamer dan Verstappen. Na afloop werd duidelijk dat Perez geen vers setje banden meer overhad voor Q3, maar dat kan ook worden gezien als een soort excuus.

Red Bull-teambaas Christian Horner blijft echter vierkant achter Perez staan. De Brit wil zijn coureur helpen bij het terugvinden van zijn vorm. In gesprek met Sky Sports is Horner daar heel erg duidelijk over: "Hij heeft onze volledige support en we gaan samen op zoek naar waar zijn vormverlies vandaan komt. De eerste vier, vijf races was hij namelijk wel heel erg competitief. Bijvoorbeeld in Suzuka, een van de moeilijkste circuits ter wereld waar je als coureur het verschil maakt, zat hij op één tiende van Max. Hier is het gat, met slechts negen bochten, significant groter. We moeten het tot op de bodem uitzoeken en hem helpen te herstellen."