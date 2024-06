Horner begrijpt kritische Verstappen: "Hij pusht ons"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix op zijn naam, maar na afloop was hij niet helemaal tevreden. De Nederlander is nog steeds van mening dat zijn team Red Bull Racing veel zaken moet aanpassen. Teambaas Christian Horner begrijpt de kritiek.

Het team van Red Bull Racing is niet langer extreem dominant in de Formule 1. Hun voorsprong is volledig verdwenen, en in de afgelopen races kwam vooral McLaren in de buurt. Ook in Spanje was McLaren-coureur Lando Norris de grootste uitdager van Verstappen. De Nederlander is niet tevreden, en dat laat hij al een aantal raceweekenden op rij weten. Hij eist verbeteringen, en daar doet hij niet geheimzinnig over.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de harde woorden van Verstappen ook gehoord. In Spanje maakte zich niet te druk in gesprek met Sky Sports: "Net als iedere andere coureur wil hij gewoon sneller kunnen gaan. Als hij het team niet zou pushen, dan zou hij zijn werk niet doen. Wij pushen hem, en hij pusht het team. Dat is de relatie die je met elkaar moet hebben. Coureurs zijn altijd hongerig naar meer performance en het zijn kleine details die het verschil maken, nu we drie jaar dezelfde reglementen hebben. De auto's beginnen heel erg op elkaar te lijken, dus het gaat om minutieuze veranderingen."