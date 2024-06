Briatore wil succes: "Niet de wereld rond als toerist"

Afgelopen weekend keerde Flavio Briatore terug bij het team van Alpine. De voormalig Renault-teambaas werd aangesteld als speciale adviseur. Zijn functieomschrijving is heel breed, maar Briatore wil Alpine terugbrengen naar de top. Hij ziet het zeker niet als een toeristentripje.

Briatore was jarenlang de teambaas van Benetton en Renault. Die renstal luistert nu naar de naam Alpine, en daar loopt het niet lekker. De prestaties vallen tegen, en het rommelt achter de schermen. Renault-CEO Luca de Meo greep in en hij stelde Briatore zelf aan. De Italiaan is een controversieel figuur, hij werd in 2009 levenslang geschorst voor zijn betrokkenheid bij het Crashgate-schandaal. Die schorsing werd teruggedraaid, en nu is hij dus terug.

Briatore barst van de ambities, en hij wil ervoor zorgen dat Alpine weer mee gaat doen om de prijzen. Hij ziet het niet als een erebaantje, maar als een zeer belangrijke functie. Tegenover Viaplay is hij zeer duidelijk: "We willen competitief zijn in de Formule 1. Ik wil niet als toerist de wereld gaan rondreizen, 24 keer per jaar. Het team moet er weer in gaan geloven en we moeten ons wel beseffen dat we mee kunnen strijden om de successen. Dat wil Luca natuurlijk ook, maar het bedrijf en de fans willen dat net zo goed. Iedereen wil competitief zijn!"