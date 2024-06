Dag 3 in Spanje: De frustratie van Ferrari

Gisteren werd op het circuit van Barcelona de Spaanse Grand Prix verreden. De race was zeker geen spektakelstuk, maar er gebeurde wel genoeg. Opvallend was de frustratie bij Ferrari, maar het lijkt er niet op dat de spreekwoordelijke ketel aan het overkoken is.

Ferrari leek bezig met een goed seizoen in de Formule 1. In Australië kwam Carlos Sainz als winnaar over de streep, en ze leken in de maand mei het gat met Red Bull te hebben gedicht. Samen met McLaren kwamen ze dichterbij in Miami en Imola, en in Monaco volgde de eerste kers op de taart. Charles Leclerc reed een machtige race in zijn thuisland. Hij won in een weekend waar Ferrari de lakens uitdeelde.

Canada

Ferrari leek definitief terug te zijn aan de kop van het veld. Samen met McLaren en Red Bull zouden ze om de zeges gaan strijden. In Canada beleefde Ferrari al een rampzalig weekend met een dubbele uitvalbeurt. Dit weekend in Spanje introduceerde Ferrari een flinke hoeveelheid updates, en leken ze in eerste instantie in de mix te zitten. Samen met Red Bull, McLaren en Mercedes zouden ze om het goud kunnen gaan vechten.

In de kwalificatie stelden Sainz en Leclerc echter weer flink teleur. Ze konden niet meekomen met het geweld van Max Verstappen, Lando Norris en de Mercedessen. De race werd een moeilijke opgave, maar met de kleine verschillen en verschillende strategieën was er veel mogelijk. Ferrari voldeed echter niet aan de verwachtingen, en Sainz en Leclerc oogden gefrustreerd. Sainz wilde schitteren voor eigen publiek, maar dat lukte niet.

Kissebissen

In de openingsfase van de race raakten ze elkaar zelfs eventjes, en daar waren ze allebei kwaad over. De hele wereld hoorde de twee coureurs mopperen, en dat is niet hetgeen wat je als team wil. Na de race stonden Leclerc en Sainz ook nog eens te kissebissen in het parc fermé. De woordenwisseling werd vastgelegd door een onboardcamera, en ze gingen al snel het internet over. Eenmaal aangekomen bij de pers, was duidelijk dat ze allebei nogal gefrustreerd waren. Sainz klaagde over het geklaag van Leclerc, en Leclerc stelde dat er gesprekken zouden volgen.

Geen drama

De vijfde en zesde plek waren niet de resultaten waar ze op hadden gehoopt. Maar toch lijkt paniek te ver te gaan. Ferrari staat nog altijd tweede in het constructeurskampioenschap op slechts zestig punten van Red Bull Racing. Daarnaast liggen er nog genoeg kansen in de aanstaande races. Alles kan gebeuren, en volgende week kan het er allemaal weer anders uitzien. Teambaas Frédéric Vasseur kalmeerde de boel bij Sky Sports: "Het gaat maar om twee tienden. Twee tienden, of twee en een halve tiende. Als je nagaat dat er ook verkeer is, dan zit je al gauw op twintig seconden. Het is geen drama."