Verstappen luidt noodklok: "Komen snelheid te kort"

Max Verstappen noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in Spanje. De Nederlander was nipt langzamer dan Lando Norris, maar hij oogde wel tevreden. Na afloop liet hij echter een kritischer geluide horen, en stelde hij dat er nog veel beter moet gaan bij Red Bull.

Red Bull Racing is dit jaar niet langer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse formatie heeft in de afgelopen weken de voorsprong zien verdampen. De teams van Ferrari, McLaren en nu ook Mercedes hebben het gat gedicht. In de Spaanse kwalificatie zag Verstappen er weer iets beter uit, maar dat betekent niet dat hij helemaal tevreden was. Hij wil de overmacht van Red Bull graag zien terugkeren.

Perez

In de kwalificatie was Verstappen weer een stuk sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan krijgt al weken veel kritiek, maar Verstappen ziet het anders. Tegenover De Telegraaf is de regerend wereldkampioen nogal kritisch: "Als ik naar mezelf kijk, dan vind ik dat de kwalificaties ten opzichte van vorig jaar eigenlijk nog beter gaan. Maar op dit moment komen we net te kort. Het gat met Checo is redelijk groot. Ik denk dat dat ook veel zegt. Want hij is niet slechter geworden."

Dominantie verdwenen

Verstappen stelt dat Red Bull zich wel verbeterd, maar dat het niet genoeg is. Verstappen ziet vooral dat McLaren sterk is, en hij is heel erg duidelijk: "De dominantie van vorig jaar is volledig verdwenen. Toen was er niet veel aan de hand. Dan waren er misschien één of twee wedstrijden waarin we het niet goed voor elkaar hadden, maar we hadden het verder wel onder controle. Nu is het voor ons zaak om stappen te zetten om te kunnen blijven winnen. Of dat snel kan? Ik hoop het. De anderen maken grote stappen dan wij. Als team doen we het wat uitvoering betreft eigenlijk altijd wel goed, maar we komen gewoon snelheid te kort. Dat is al een paar weken aan de gang."