Perez begrijpt niets van opvallende gridstraf

Sergio Perez begint het raceweekend in Spanje met een achterstand. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur ontving na afloop van de Canadese Grand Prix een gridstraf voor het doorrijden met een beschadigde auto. In Spanje geeft Perez aan dat hij hier niet zo blij mee is.

Perez beleeft een lastige periode. In Monaco en Canada kende hij rampzalige kwalificaties, en viel hij in beide races uit met schade. Twee weken geleden spinde hij in Canada en dat zorgde ervoor dat zijn achtervleugel veranderde in een hoopje carbon. Red Bull vroeg hem terug te rijden naar de pits, maar de stewards vonden dit gevaarlijk. Doorrijden met een beschadigde auto is tegen de regels, dus Perez zal dit weekend worden teruggezet op de startopstelling.

In Spanje geeft Perez aan dat hij hier niet bepaald blij mee is. De Mexicaan baalt als een stekker en tegenover de internationale media reageert hij zelfs een beetje verbolgen: "Achteraf gezien had ik niets anders gedaan. Ik vertrouw volledig op mijn team als ze me vertellen wat ik moet doen. Op dat moment had ik geen zicht in mijn spiegels en ik denk dat alle coureurs in hetzelfde schuitje zaten. Tijdens de race zaten de spiegels vol met zand en daarom wist ik niet hoeveel schade ik had. Ik denk dat we in het verleden veel van dit soort incidenten hebben gezien. Toen gebeurde er niets, dus we waren verrast."