Verstappen verwacht geen makkelijk weekend in Spanje

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal zware raceweekenden achter de rug. Max Verstappen bezorgde het team nog de nodige successen, en hij hoopt dat het in Barcelona allemaal weer wat beter gaat. Hij heeft goede hoop, maar hij verwacht geen makkelijk weekend.

Red Bull begon enorm dominant aan het seizoen. Verstappen wist veel races te winnen, maar al snel werd duidelijk dat de concurrentie dichter bij was gekomen. In Miami, Imola en Monaco waren de onderlinge verschillen zeer klein. Verstappen werd zelfs meerdere keren verslagen, en hij klaagde over problemen bij het aanvallen van de kerbstones en bij het rijden over de hobbels.

Kleine problemen

Verstappen hoopt op een goed weekend in Barcelona. De Nederlandse regerend wereldkampioen weet wat er mis ging in de voorgaande weekenden, zo legt hij uit aan de internationale media: "We hadden elke keer andere kleine problemen op vrijdag. Dat maakte het lastiger en we maakten het onszelf zo ook heel moeilijk. We moeten proberen om het weekend goed te beginnen. Ik denk dat dat veel zou helpen en we zitten er ook bovenop. Soms lijkt het erop dat het moeilijk te controleren is, maar we gaan het dit weekend weer opnieuw proberen."

Niet makkelijk

Verstappen draait een beetje om de problemen heen. Hij maakt niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is, maar hij gaat er uiteindelijk wel iets dieper op in: "Het ging niet alleen om de set-up. We hadden ook een paar andere problemen die ervoor zorgden dat het weekend niet helemaal perfect verliep. De circuits hadden ook nog eens veel kerbstones en hobbels en onze auto houdt daar niet zo van. Hopelijk verloopt onze race in Spanje meer rechtdoorzee, maar ik verwacht geen makkelijk weekend."