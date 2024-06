Vasseur eist sportieve revanche in Barcelona

Na een teleurstellend weekend in Canada wil het team van Ferrari in Spanje terugslaan. Op het circuit nabij Barcelona willen ze weer de strijd aangaan met Red Bull Racing. Teambaas Frédéric Vasseur weet dat zijn team geen steekje mag laten vallen, de verschillen zijn enorm klein.

Het raceweekend in Canada verliep twee weken geleden dramatisch voor Ferrari. Carlos Sainz en Charles Leclerc vielen allebei af in Q2 in de kwalificatie. In de Grand Prix wisten ze zich maar moeizaam naar voren te vechten. Leclerc viel al snel uit met motorproblemen, terwijl Sainz na een spin moest opgeven. De concurrentie kon hierdoor verder uitlopen in het wereldkampioenschap, en Ferrari wil terugslaan.

Waardevolle lessen

In Spanje moet dat dit weekend gaan gebeuren. Op het welbekende circuit nabij Barcelona liggen er kansen. Teambaas Frédéric Vasseur toont zich realistisch in de preview: "We hebben een aantal waardevolle lessen geleerd uit het weekend in Montreal en we hebben het gevoel dat we nu verder zijn gegaan. We moeten rustig werken en ons blijven focussen op onszelf. Het circuit in Barcelona wordt beschouwd als een goede test voor de allround capaciteiten van een auto. We verwachten hier weer in vorm te zijn."

Kleine verschillen

Vasseur is zich ervan bewust dat de onderlinge verschillen heel erg klein zijn. Eén foutje kan grote gevolgen hebben, en Vasseur wil dan ook dat alles goed verloopt: "Het hele seizoen hebben we gezien dat de strijd in de kwalificatie en de race tot op de honderdste van een seconde wordt uitgevochten. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat we alles goed doen, tot in het kleinste detail. Dat betekent dat we er bovenop moeten zitten, want alleen door elke sessie perfect uit te voeren kunnen we de resultaten behalen waartoe we in staat zijn."