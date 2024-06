Allison opgelucht: "Hoe konden we zo dom zijn?"

Het team van Mercedes kende een rampzalige start van het seizoen. De Duitse renstal kon de concurrentie simpelweg niet bijhouden. In de afgelopen races heeft Mercedes echter stappen gezet, en volgens James Allison heeft het team nu de juiste balans gevonden.

Mercedes hoopte begin dit jaar echt te kunnen strijden met Red Bull Racing. Niets bleek echter minder waar, want Red Bull was weer oppermachtig. Red Bull verloor in mei echter hun voorsprong, maar ze moesten vooral strijden met Ferrari en McLaren. Mercedes bleef achter, maar ze zetten wel veel ieniemienie stapjes. In Canada konden ze voor het eerst echt weer meedoen, en daar waren ze heel erg blij mee.

Valkuil

Technisch directeur James Allison reageert opgelucht. De Britse Mercedes-man weet wat er mis was gegaan, en daar is hij heel duidelijk over. In de podcast 'Beyond the Grid' legt Allison de situatie uit: "De auto heeft ons eigenlijk vanaf het begin van het jaar bedonderd! De grootste valkuil was namelijk dat we de auto konden controleren in de langzame bochten en in de snelle bochten, maar dat lukte nooit tegelijkertijd. Nu hebben we eindelijk die balans gevonden. Dat geeft de coureurs veel meer vertrouwen omdat ze weten hoe de auto gaat reageren."

Eureka

Volgens Allison is Mercedes al het hele jaar bezig om de aerodynamica onder controle te houden. De Britse technisch directeur wil niet per se spreken van een soort eureka-moment: "Als je eureka roept, dan ben je heel erg blij dat je als eerste een bepaald probleem hebt opgelost. Bij ons was het eerder dat we dachten 'hoe konden we zo dom zijn'. We hebben de auto gedurende het seizoen wel beter gemaakt, maar we hadden de fundamentele problemen nog niet weten te tackelen."