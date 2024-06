'Alpine overweegt vanaf 2026 verder te gaan als klantenteam'

Het team van Alpine beleeft een onrustige periode. De resultaten vallen tegen, en de wagens presteren ook niet goed. Er wordt getwijfeld over de toekomst van het team, al werd dat recent nog ontkend door moederbedrijf Renault. Het lijkt erop dat Alpine er nu zelfs over nadenkt om verder te gaan als klantenteam.

Alpine rijdt met hun eigen Renault-motoren, maar die zorgen voor weinig successen. Pierre Gasly en Esteban Ocon kunnen weinig goede resultaten behalen met de krachtbronnen. Het rommelt al geruime tijd achter de schermen, en er gingen al hardnekkige geruchten rond over een mogelijke verkoop van het team. Renault-CEO Luca de Meo ontkende dat hevig, maar nu gaan er weer nieuwe geruchten rond.

2026

Volgens Motorsport.com overweegt Alpine om vanaf 2026 verder te gaan als klantenteam. Dat betekent dus dat mogelijk met andere motoren gaan rijden en afscheid nemen van hun eigen motorproject. In 2026 gaan er nieuwe motorregels gelden en Alpine zou nadenken over hoe ze het nieuwe tijdperk gaan benaderen. Daarbij wordt ook gekeken naar het eigen motorenproject, men vraagt zich af of dit nog wel alle investeringen waard is.

Red Bull Powertrains

Volgens Motorsport.com is één van deze opties het stoppen met het eigen motorenproject en verder te gaan als klantenteam. Het medium meldt dat teambaas Bruno Famin al gesprekken heeft gevoerd met andere fabrikanten, vooral om alle opties in kaart te krijgen. Volgens Motorsport.com is een samenwerking met Red Bull Powertrains één van de opties. Dit lijkt echter lastig te worden vanwege logistieke redenen. Aangezien Red Bull in 2026 voor het eerst eigen motoren gaan bouwen, kan het een enorme uitdaging worden om naast Red Bull Racing en VCARB, ook Alpine te voorzien van motoren.