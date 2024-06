Brown denkt dat Formule 1 zonder Monaco kan bestaan

De autosport kent drie echte parels: de Indianapolis 500, de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco. Laatstgenoemde race staat echter onder druk, want de baan levert amper spektakel op. Zak Brown denkt dat de Formule 1 makkelijk kan bestaan zonder Monaco.

Monaco, Le Mans en Indianapolis vormen samen de zogenaamde Triple Crown van de autosport. Toch is het mogelijk dat er in de toekomst slechts een Double Crown overblijft, want de Grand Prix in Monaco staat onder druk. Vorige maand zorgde de race voor veel verveling, en men vraagt zich af of het nog wel bij de moderne Formule 1 past. Veel fans lijken de race niet kwijt te willen raken, maar die kans is wel aanwezig.

Mogelijkheid

McLaren CEO Zak Brown denkt dat de Formule 1 zonder de Grand Prix van Monaco kan. De Amerikaan is daar heel erg duidelijk over in de Bloomberg-podcast 'Hot Pursuit': "Kunnen we Monaco laten schieten? Dat zou kunnen. Ik denk namelijk dat de sport enorm sterk is, we hebben zoveel geweldige races. Zou het kunnen zonder Monaco? Het kan. Zouden we de race moeten overslaan? Willen we dat? Ik denk niet dat we dat moeten doen, en ik denk ook niet dat we dat zullen doen. Maar of het zou kunnen? Ja."

Las Vegas

Brown ziet ook dat de race in Monaco nog altijd hoge kijkcijfers trekt. Hij stelt wel dat de Formule 1 nu commercieel gezien zo sterk is, dat Monaco ook een inhaalslag moeten maken: "Er zijn andere races, zoals Miami, Singapore en Las Vegas, die de kijkcijfers van Monaco ook halen. Daar heb je geweldige races, die meer bijdragen aan de groei van de sport. Het zou met verbazen als Monaco niet op de kalender zou blijven. Maar als het wel zo is, dan zou het op korte termijn voor ophef zorgen, maar daarna zouden de mensen verder gaan en zou de Formule 1 weer net zo sterk zijn."