Jos Verstappen wint Rally van Wervik

Er is dit weekend geen Formule 1, maar dat betekent niet dat er geen zege is van een Verstappen. Jos Verstappen verscheen aan de start van de Rally van Wervik, en hij wist deze rally in het zuidwesten van België met een flinke voorsprong op zijn naam te schrijven.

Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen is sinds een aantal jaar actief in rally's in voornamelijk België. Ook dit weekend verscheen hij weer aan de start van een rally. Samen met zijn copiloot Renaud Jamoul ging Verstappen op jacht naar een goed resultaat in de Rally van Wervik. De rally wordt gezien als een voorbereiding op de belangrijke Rally van Ieper, die voor volgende week op de planner staat.

In de rally van Wervik vlogen Verstappen en Jamoul in hun Skoda Fabia RS Rally2 over de baan. Ze wonnen met een flinke voorsprong van 52 seconden. Verstappen reageerde enthousiast bij Verstappen.com: "Het ging super, top! De auto voelde heel goed aan en we kwamen makkelijk tot snelle tijden. Dit was voor ons een goede test voor Ieper, waar we volgende week rijden. We hebben veel uitgeprobeerd en geleerd. Ieper heeft natuurlijk veel meer stages, en het is een langere rally, maar aan het materiaal kan het dan niet meer liggen."