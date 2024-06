Liberty Global neemt meerderheidsbelang in Formule E

De Formule 1 is sinds een aantal jaren in handen van Liberty Media. De Amerikanen hebben veel gedaan voor de Formule 1, en ze hebben veel interesse in andere takken van de racesport. Eerder dit jaar stapte ze in de MotoGP, en nu heeft Liberty Global ook een grote stap gezet in de Formule E.

Liberty Global had al een aantal aandelen in de elektrische raceklasse, maar nu gaan ze de aandelen van Warner Bros overnemen. Dit zorgt ervoor dat ze straks 65 procent van de aandelen in handen hebben, en dat is een meerderheidsbelang. Dat betekent dus dat Liberty na de Formule 1 en de MotoGP, ook een grote rol kan gaan spelen in de Formule E. Het is de bedoeling dat de overname van de aandelen eind 2024 is afgerond. Wat de plannen van Liberty met de Formule E zijn, is nog niet helemaal duidelijk.