Deze voormalig Formule 1-coureurs doen mee aan de 24 uur van Le Mans

Aankomend weekend staat de iconische 24 uur van Le Mans weer op het programma. De welbekende race op het Circuit de la Sarthe kent dit jaar een ijzersterk startveld. Er staat een recordaantal Hypercars aan de start, maar opvallend genoeg niet heel veel voormalig Formule 1-coureurs.

Dit jaar komen er drie verschillende klassen in actie in Le Mans. Het startveld van de enorm competitieve Hypercar-klasse is overval, veel grote fabrikanten verschijnen aan de start. De LMGT3-klasse komt dit jaar voor het eerst in actie op Le Mans, deze wagens rijden dit jaar voor het eerst in het World Endurance Championship. De LMP2-klasse maakt geen onderdeel meer uit van het WEC, maar deze wagens rijden dit jaar wel op Le Mans.

Er doen ook weer meerdere voormalig Formule 1-coureurs mee, maar opvallend genoeg rijden ze allemaal in een Hypercar. Het gaat om zestien coureurs met Formule 1-ervaring, variërend van ervaren mannen tot coureurs met slechts één Grand Prix achter hun naam. Veel van hen maken kans op de zege, want de verschillen in de top van het Hypercar-veld zijn niet zo groot.

Wisselend succes

De eerste voormalig Formule 1-coureur bestuurt de Cadillac met startnummer 3. Het gaat hier om Sébastien Bourdais, de teamgenoot van Renger van der Zande. Bourdais reed anderhalf jaar in de Formule 1 voor Toro Rosso. Na zijn ontslag vertrok hij naar de Verenigde Staten, en hij heeft al zeer ervaring in de enduranceracerij. Dat kan je inmiddels ook wel zeggen van Felipe Nasr. De Braziliaan bestuurt de Porsche met startnummer 4. Hij reed in de Formule 1 voor het team van Sauber, maar hij wist nooit echt door te breken.

Het team van Penske Porsche heeft met André Lotterer nog een voormalig Formule 1-coureur onder contract staan. Lotterer is een apart verhaal, want hij reed slechts één race in de koningsklasse. In 2014 mocht hij in België invallen bij Caterham, hij viel al snel uit. Hij heeft veel meer ervaring in de enduranceracerij en hij heeft de 24 uur van Le Mans al drie keer gewonnen.

In de afgelopen jaren was Toyota dominant in het WEC. Ze hebben twee voormalig Formule 1-coureurs onder contract staan met Kamui Kobayashi en Nyck de Vries. Kobayashi is een gearriveerde naam in het WEC en hij maakte in zijn Formule 1-tijd soms ook indruk in dienst van Toyota, Sauber en Caterham. De Vries rijdt dit jaar voor het eerst voor Toyota, vorig jaar reed hij nog in de Formule 1 voor AlphaTauri, maar na een paar rampzalige races werd hij ontslagen.

Wereldkampioen

Het team van Jota rijdt dit jaar met twee Porsches in de Hypercar-klasse. De gouden bolides kunnen zomaar verrassen, en ze beschikken over een paar opvallende coureurs. Allereerst is daar Will Stevens, die een jaartje in het achterveld reed in de Formule 1 voor Manor. Hij heeft al flink wat ervaring op Le Mans en zijn auto met startnummer 12 geldt als een outsider voor de zege. De zusterauto wordt bestuurd door onder meer Jenson Button. De enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 heeft zich na zijn jaren in de koningsklasse toegelegd op allerlei klassen. Vorig jaar reed hij nog op Le Mans in de NASCAR, en dit jaar gaat hij met de Jota Porsche op jacht naar succes.

De Italianen

Een team dat waarschijnlijk niet zal schitteren, is Lamborghini Iron Lynx. De felgroene Lambo's debuteren dit jaar in de Hypercar-klasse met twee voormalig Formule 1-coureurs. Ze zijn keurig verdeeld over de auto's. De wagen met startnummer 19 heeft met Daniil Kvyat een bekende naam onder contract staan, op de zusterauto zit Romain Grosjean achter het stuur. De Fransman rijdt ook in de IndyCars, en bij Lamborghini wil hij ook schitteren.

Ferrari is het andere Italiaanse team in de topklasse. Vorig jaar wist het bekende merk te winnen met de auto waar ook Antonio Giovinazzi achter het stuur zit. De Italiaan reed vroeger voor Sauber, maar is veel succesvoller op Le Mans. Dit jaar doet er namens AF Corse ook een knalgele Ferrari mee waar Robert Kubica achter het stuurt zit. Hij deelt de wagen met Ferrari-reserve Robert Shwartzman en de Chinees Ye Yifei.

Frankrijk

Ook bij de Franse fabrikanten zijn de nodige voormalig Formule 1-coureurs te vinden. Bij Alpine rijdt Mick Schumacher, die nog altijd droomt van een terugkeer in de koningsklasse. Bij Peugeot rijden drie bekende namen uit de Formule 1-wereld. De wagen met startnummer 93 heeft met Jean-Eric Vergne een ervaren man onder contract staan die nooit potten wist te breken bij Toro Rosso. De wagen met startnummer 94 kent twee mannen uit de Formule 1-wereld. Het gaat hier om de Belg Stoffel Vandoorne en de Schot Paul di Resta. De laatste voormalig Formule 1-coureur op Le Mans, is dit jaar Jack Aitken. Hij bestuurt een Whelen Cadillac, en in 2020 mocht hij één Grand Prix rijden voor Williams.