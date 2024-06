Brundle looft Verstappen: "Daardoor ziet Perez er slechter uit"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Canadese Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een sterke race, en hij versloeg zijn concurrenten in een direct duel. Martin Brundle was onder de indruk en hij stelde dat Verstappen deed wat hij moest doen.

Red Bull Racing heeft een zware maand mei achter de rug. Op de circuits van Miami, Imola en Monaco werd duidelijk dat de concurrentie dichter bij is gekomen. Ook in Canada moest Verstappen de strijd aangaan met de McLarens en de Mercedessen. Hij hield zijn hoofd koel, voerde de strategie perfect uit, versloeg zijn concurrenten en hij maakte zich niet druk over de regen en de chaos op de baan.

Deed wat hij moest doen

Ook oud-coureur en commentator Martin Brundle is onder de indruk van Max Verstappen. De bekende Brundle deelt complimenten uit in zijn column voor Sky Sports: "Ondanks alle wisselingen in het weer, de Safety Car-fases en sterke tegenstanders, kwam er toch weer één man bovendrijven op weg naar zijn zestigste overwinning. Achter hem vormde zich een lijn aan mitsen en maren, maar uiteindelijk was het Verstappen die simpelweg deed wat hij moest doen."

Perez

Brundle stelt dat de foutloze prestaties van Verstappen er ook voor zorgen dat Sergio Perez er steeds slechter uit begint te zien. De commentator is kritisch op de Mexicaan die vorige week zijn contract bij Red Bull verlengde: "Door de acties van Verstappen zag de recent aangekondigde Perez er alleen maar slechter uit. Hij kwalificeerde zich slecht, liep schade op in een rommelige tweede bocht, wist zich niet of nauwelijks op te werken naar voren en spinde uiteindelijk uit de wedstrijd. Auw."