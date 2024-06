Mercedes door het stof na woede op sociale media

Het team van Mercedes pakte afgelopen weekend in Canada hun eerste podium van het seizoen. George Russell kwam als derde over de streep, en dat was een enorme opluchting voor de Duitse renstal. Ze pronkten met hun eerste beker van het seizoen, maar dat leverde veel woedende reacties op. Ze bieden nu hun excuses aan.

Na de race plaatste Mercedes op sociale media een foto van de trofee van Russell. Bij deze foto stond de tekst 'op naar huis met onze eerste beker van het jaar'. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij veel fans, want Lewis Hamilton pakte eerder dit jaar een sprintpodium in China. Ook hij ontving een beker en zijn fans vinden dan ook dat dit ook meetelt. Mercedes reageert vandaag op deze woede: "Dit is onze tweede beker van het jaar, niet onze eerste, zoals we per ongeluk meldden. Ook onze sprintbekers tellen mee. Bedankt dat jullie ons tot verantwoording hebben geroepen."

This is our second trophy of the year, not our first as we mistakenly said. All Sprint and Grand Prix trophies matter to us.



Thank you for holding us to account on this mistake. https://t.co/BstKAJsbcK