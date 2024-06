Sauber stelt Stefano Sordo aan als nieuwe performance director

Het team van Sauber heeft een nieuwe belangrijke naam aangetrokken. Vlak na het Canadese Grand Prix-weekend heeft men bekend gemaakt dat ze een nieuwe Performance Director hebben aangetrokken. Het gaat om Stefano Sordo, hij zal een rol gaan spelen in de overgang naar de komst van Audi in 2026.

Sauber past de technische structuur van het team aan, en ze hebben de rol van Performance Director gecreëerd. Sordo zal vanuit deze rol direct gaan rapporteren naar technisch directeur James Key. Sordo heeft veel ervaring in de autosport en hij was werkzaam voor verschillende Formule 1-teams waaronder Red Bull en McLaren. Zijn laatste functie was die van technisch directeur bij het team van Rahal Letterman Lanigan Racing in de Verenigde Staten.

馃摚 We're excited to welcome Stefano Sordo to the team, in the position of Performance Director.



Sordo will bring a wealth of F1 performance-based experience and report directly to our Technical Director, James Key.