Verstappen vond het geweldig: "Dit soort races heb je nodig!"

Max Verstappen kwam zojuist als winnaar over de streep in de Canadese Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een geweldige race, en hij hield het hoofd koel. Het was een ouderwets spektakelstuk, en Verstappen was daar heel erg tevreden mee.

Verstappen begon de race op de tweede plaats, en hij moest de duels aangaan met George Russell en Lando Norris. Hij profiteerde van de Safety Car, maakte een goed getimede pitstop en hij wist de leiding te pakken. In de slotfase wist Verstappen een gat te slaan en dat was genoeg voor de zege. Na afloop was de vreugde groot en droop de opluchting van het gezicht van de regerend wereldkampioen.

Verstappen sprong in de armen van zijn monteurs. Vol vreugde meldde hij zich daarna voor de microfoon van interviewer van dienst Martin Brundle: "Het was echt een te gekke race, er gebeurde heel erg veel. We moesten onze calls echt goed timen. Als team hebben we het vandaag echt geweldig gedaan. We bleven kalm en we maakten pitstops op de juiste momenten. De Safety Car pakte goed uit voor ons, maar daarna wisten we de gaten goed te managen. Ik vond het geweldig, het was enorm leuk. Dit soort races heb je soms echt nodig!"