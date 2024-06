Weerupdate Canada: Regen hangt in de lucht

Over een paar uur gaat in Montreal de Canadese Grand Prix van start. Het belooft een flink spektakel te worden, want de verschillen zijn klein. Maar de teams zullen ook zeker de weerradar in de gaten moeten houden, want een flinke regenbui voor of tijdens de race is goed mogelijk.

Al het hele weekend gaat het in Canada om het weer. De regen zorgde vooral op vrijdag voor veel problemen. De eerste vrije training kon pas na twintig minuten echt van start gaan. Het was de verwachting dat de kwalificatie onder natte omstandigheden zou worden verreden, maar het bleef verrassend genoeg gewoon droog. Vandaag wordt de Grand Prix verreden, en voorafgaand het weekend dacht men dat het redelijk droog zou blijven.

Inmiddels is het weerbeeld volledig omgeslagen, en heerst er vooral veel onduidelijkheid. De Canadese ochtend verloopt droog, maar daarna kan er van alles gaan gebeuren. In de middaguren neemt de kans op neerslag flink toe, er is zelfs een kans op stevig onweer. Tussen die buien kan het zonnetje dan weer gaan schijnen, waardoor het ook moeilijk valt in te schatten of de baan droog zal zijn of niet. Als het voor de race niet is gaan regenen, is het de verwachting dat het tijdens de race gaat gebeuren. De teams zullen de weerradar goed in de gaten gaan houden, want de regen kan voor enorme chaos zorgen.