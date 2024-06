Verstappen kan leven met 'tweede' tijd: "Het is wat het is"

Max Verstappen noteerde vandaag de snelste tijd, maar George Russell deed dat ook. Aangezien Russell de tijd als eerste had genoteerd, was de pole voor hem. Verstappen nam daar genoegen mee, hij was best wel tevreden met zijn kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve.

Verstappen kende een frustrerende start van de kwalificatie. Zijn sessie verliep niet helemaal zoals hij had gehoopt, en dat liet hij ook luid en duidelijk weten. Verstappen ergerde zich aan het feit dat hij werd geblokkeerd, maar hij wist het hoofd toch koel te houden. Zijn snelle tijd in Q3 was zeer goed, maar hij had de pech dat Russell dat eventjes daarvoor ook had gedaan. Het zorgde voor een enigszins vreemde situatie.

Verstappen deelde na afloop zijn felicitaties uit aan Russell. De Nederlander moet zich nog wel melden bij de stewards, maar nu reageerde hij kalm op de bijzondere situatie. Bij interviewer van dienst Jolyon Palmer sprak hij zich uit: "Het is hoe het is. Ik denk dat we over het algemeen een goede kwalificatie hadden. Het hele weekend was tot nu toe een beetje tricky voor ons, maar ik neem genoegen met de tweede plaats. Voorafgaand de kwalificatie had ik hier zeker voor getekend. Het was heel close aan het einde, en dat maakt het leuk voor morgen."