Organisatie Canadese GP komt met bijzonder Senna-eerbetoon

Het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is voor veel volgers van de Formule 1 bekend terrein. De baan in de Canadese stad is al jaren hetzelfde, maar dit jaar heeft men iets opvallends aangepast. Wie goed oplet, ziet namelijk dat de kerbstones in de eerste bochten zijn aangepast.

Normaal gesproken zijn de kerbstones in Montreal wit en rood van kleur. Ook in de eerste bochten waren de kerbs altijd van deze kleuren voorzien. De oplettende kijker heeft tijdens de eerste vrije training echter gezien dat dit nu niet het geval is. De organisatie heeft de kerbs in de eerste bochten groen en geel geverfd. Dit is een eerbetoon aan de legendarische Ayrton Senna die dertig jaar geleden om het leven kwam bij een crash in Imola.