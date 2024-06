Perez aast op sportieve revanche: "Hoop dat het niet zo ernstig is"

Sergio Perez belichaamde in Monaco de problemen van Red Bull Racing. De Mexicaan kwam daar niet door het eerste kwalificatiegedeelte heen. Dit weekend in Canada wil Perez sportieve wraak gaan nemen, en hij hoopt dat het niet weer zo ernstig zal zijn.

Red Bull heeft vorige maand hun voorsprong ingeleverd. De Oostenrijkse renstal moet nu strijden met Ferrari en McLaren, en het belooft weer een spektakel te worden in Canada. Red Bull worstelde in de voorgaande races met problemen op de kerbstones en de hobbels. In Canada hoopt men iets beter voor de dag te komen, maar niemand durft echt een voorspelling te doen.

Perez verlengde eerder deze week zijn contract bij Red Bull Racing, en hij hoopt direct goed te presteren. De Mexicaan legt zijn verwachtingen uit aan de internationale media: "Ik hoop echt dat het hier niet zo ernstig zal zijn als in Monaco! We hebben wel aan de problemen gewerkt waar we tegenaan liepen, vooral omdat we wel verwachten die moeilijkheden in Canada nog een keer tegen te komen. Het zal hoe dan ook een interessant weekend worden, maar ik verwacht wel dat we iets sterker voor dag zullen komen in Montreal. De kans dat dit één van onze sterkste weekenden wordt is klein, maar we kunnen vast weer mee met de andere topteams."