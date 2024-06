Wat doet het weer in Montreal?

Dit weekend staat de Canadese Grand Prix op het programma. Op het Circuit Gilles Villeneuve in de stad Montreal zullen de coureurs hun rondjes gaan draaien. De teams zullen goed moeten opletten, want het is zeker niet uitgesloten dat er buien gaan vallen.

Op vrijdag wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Op deze dag worden er in Montreal veel flinke regenbuien verwacht. Het is vooral de verwachting dat het gaat regenen tijdens de tweede vrije training, deze sessie wordt in de namiddag in Canada verreden. Het zal amper gaan waaien, en het wordt ongeveer 22 graden Celsius. Voor de coureurs is dit de eerste dag dat ze kennis kunnen maken met de nieuwe asfaltlaag.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie verreden. Ook op deze dag is de kans groot dat het gaat regenen. Er zal veel bewolking zijn, en uit die wolken kan er dus flink veel regen gaan vallen. Een natte kwalificatie ligt dus in de lijn der verwachtingen. Het wordt deze dag ongeveer 19 graden Celsius, dus het is ook niet heel warm. Op zondag wordt de Grand Prix verreden, en het is op deze dag slechts 18 graden Celsius. Ook voor raceday zijn er buien voorspeld, maar het is niet duidelijk wanneer deze precies gaan vallen. Een droge start is niet uitgesloten.