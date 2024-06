Norris tempert verwachtingen: "Concurrentie sterk in Canada"

Het team van McLaren liet afgelopen maand zien dat ze mee kunnen strijden met de zeges. Samen met Ferrari hebben ze Red Bull Racing bijgehaald, en in Canada kunnen ze weer presteren. Lando Norris schuift de favorietenrol van zich af en hij wijst naar de concurrentie.

Norris wist een maand geleden zijn eerste race te winnen in Miami. Na zijn sterke optreden op Amerikaanse bodem kwam hij ook goed voor de dag in Imola. Hij haalde daar bijna Max Verstappen in, maar hij kwam net te kort. In Monaco maakte hij weer een solide indruk, en dat gold ook voor zijn team McLaren. Veel kenners zijn het er wel over eens dat de Britse renstal nu samen met Ferrari in staat is om Red Bull uit te dagen.

Norris heeft zin in de aanstaande Canadese Grand Prix. De Britse coureur heeft hoge verwachtingen, maar hij blijft wel realistisch. In de preview van McLaren spreekt Norris zich uit: "Ik geniet altijd van het racen in Montreal, want het is een leuke baan met een aantal uitdagend sectoren. Onze auto heeft het goed gedaan op verschillende soorten circuits, maar we weten dat we in Canada misschien werk te doen hebben. Onze tegenstanders zijn hier waarschijnlijk sterk. Het was in ieder geval feit om een weekje vrij te hebben. Ik heb productieve sessies gehad met de engineers, en ik ben benieuwd wat we hier kunnen doen."