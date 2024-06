Liberty Media trots op zichzelf: "Veel beter gegaan dan verwacht"

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Wereldwijd zijn er steeds meer fans bijgekomen sinds Liberty Media de eigenaar is van de sport. Greg Maffei is trots op de huidige gang van zaken, en hij stelt dat het veel beter is gegaan dan verwacht.

Het Amerikaanse Liberty Media heeft sinds 2017 de Formule 1 in handen. In de afgelopen jaren hebben ze veel zaken aangepakt in de sport. Ze zijn veel actiever geworden op sociale media, gingen samenwerkingen aan met Netflix en ze breidden de kalender steeds verder uit. De sport is steeds populairder geworden, en weinig mensen zagen aankomen dat de Formule 1 zo'n breed publiek zou aanspreken.

Sociale media

Ook Liberty Media-CEO Greg Maffei is een beetje verrast door het succes. Hij is trots op de huidige gang van zaken, zo laat hij weten in de podcast 'James Allen of F1': "Het is veel beter gegaan dan we hadden gehoopt. We hebben een aantal geweldige races gehad en er zijn mooie verhalen verteld. Niet alleen in de Netflix-serie Drive to Survive, maar ook door de coureurs op sociale media. We hebben daaraan bijgedragen, want hiervoor was dat niet echt toegestaan."

Enthousiasme

Maffei is enorm te spreken over de social media-strategie van de Formule 1. Onder de eerdere eigenaar Bernie Ecclestone werd er amper gebruik gemaakt van de sociale kanalen, maar onder Liberty Media is alles anders. Maffei is trots: "We zien het enthousiasme van de fans in de fanzones en we hebben tentoonstellingen, demoruns in Londen en laatst nog in Washington DC gehad. Dat heeft ervoor gezorgd dat een grotere groep fans de actie in het echt kan zien. Ik geloof dat dit beter uitpakt dan we hadden gehoopt."