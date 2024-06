Ralf Schumacher vreest dat Red Bull de middenmoot in gaat zakken

Het team van Red Bull Racing heeft een zware maand achter de rug. Hun voorsprong verdween als sneeuw voor de zon, en in Monaco kampte het team met de nodige problemen. Volgens Ralf Schumacher loopt Red Bull het risico om in het middenveld te verdwijnen.

Voorafgaand het seizoen wist iedereen het zeker: Red Bull en Max Verstappen zouden weer gaan domineren. In de eerste races was dit ook het geval, Verstappen was weer enorm dominant. In de maand mei kwam daar echter verandering in, en kregen Red Bull en Verstappen het moeilijk. In Miami werd de regerend wereldkampioen verslagen door Lando Norris, in Imola wist hij diezelfde Norris nog net achter zich te houden en in Monaco kon hij zich niet mengen in de strijd om de zege.

Max-factor

De teams van McLaren en Ferrari zijn dichterbij gekomen, en iedereen is benieuwd hoe de verhoudingen zullen liggen in Canada. Oud-coureur Ralf Schumacher is kritisch in gesprek met Formel1.de: "De RB20 is moeilijk te besturen zonder de Max-factor. Ik denk ook niet dat ze zonder hem hadden gewonnen in Imola. Technisch directeur Pierre Waché moet nu bewijzen dat hij tot hetzelfde in staat is als Adrian Newey. Ik denk dat de auto theoretisch geweldig werkt, maar hij gaat gewoon niet goed over de kerbs. Dat is een groot probleem. Als ze dat niet onder controle krijgen, dan zal Max ook zijn conclusies trekken."

Middenmoot

Bij Red Bull is het al het hele jaar onrustig, en volgens Ralf Schumacher kan dit ook voor problemen zorgen. De Duitser wijst naar de verstoorde relatie tussen Jos Verstappen en teambaas Christian Horner: "Die relatie is niet meer zo best. Dat zijn allemaal factoren die nog steeds een rol spelen en het komt ook op een slecht moment dat de auto niet perfect werkt. Het is allemaal prima als je wint, maar er zijn nu ook andere sleutelfiguren die naar verluidt het team willen verlaten. Red Bull loopt een groot risico om in het middenveld te verdwijnen. Ik dacht dat dat in 2026 zou gebeuren, maar ze hebben het dit jaar al moeilijk."