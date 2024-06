Vasseur weigert stil te zitten: "Dan ben je er geweest"

Het team van Ferrari is op een sterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. Ze hebben al twee races gewonnen, en ze vechten momenteel met McLaren en Red Bull Racing om de topresultaten. Frédéric Vasseur weigert echter stil te blijven zitten, en hij wil dat zijn manschappen hard door blijven werken.

Ferrari begon het seizoen met een kleine achterstand op het team van Red Bull Racing. In Australië wist Carlos Sainz wel te winnen, maar dat kwam vooral doordat Max Verstappen met remproblemen was uitgevallen. In de afgelopen weken heeft Ferrari een flinke inhaalslag ingezet, en daardoor kunnen ze nu echt vechten met Red Bull en McLaren. In Monaco waren ze afgelopen weekend ijzersterk en won Charles Leclerc de Grand Prix.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is heel erg blij met de huidige prestaties. De Fransman weigert echter achterover te leunen. Hij legt aan de Italiaanse tak van Motorsport.com het idee achter deze mentaliteit uit: "Als je denkt dat je in een goede vorm bent, dan ben je er geweest. Dat betekent dat je de dingen altijd op dezelfde manier moet benaderen, dat je jezelf constant moet blijven verbeteren, afdeling voor afdeling, en op elk gebied. Dat geldt ook voor de coureurs en de mensen op de pitmuur. Zelfs als je goed werk levert, moet je het nog beter doen een week later. Als je denkt dat we je doet goed is, is dat het begin van het einde."