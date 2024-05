Marko ziet contractverlenging Perez wel zitten

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract, maar momenteel lijkt hij zich weinig zorgen te hoeven maken. Helmut Marko stelt namelijk dat de Mexicaan de topfavoriet is voor het zitje.

Perez rijdt sinds 2021 voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur rijdt overduidelijk in dienst van zijn teamgenoot Max Verstappen, maar in de voorgaande jaren ging het niet altijd even lekker. Vorig jaar begon hij goed aan het seizoen, maar zakte zijn prestaties in toen het Formule 1-circus afreisde naar Europa. Ook dit jaar is hij aardig aan het seizoen begonnen, maar vielen zijn prestaties tegen in Imola.

Eerste optie

Bij Red Bull zijn ze momenteel echter zeer tevreden met de prestaties van Perez. Teamadviseur Helmut Marko liet aan zijn landgenoten van Kleine Zeitung weten dat Perez de favoriet is voor het zitje naast Verstappen in 2025: "De gesprekken zijn aan de gang en Checo is nog steeds onze eerste optie. Daar willen we voor de winterstop duidelijkheid over scheppen, ook al leggen we onszelf verder zeker geen druk op."

Tsunoda

Marko moet nog meer contractbesprekingen doen bij de Red Bull-familie. Zo gingen er geruchten rond over een mogelijk vertrek van Yuki Tsunoda bij zusterteam Visa Cash App RB. Er zouden te weinig doorgroeimogelijkheden zijn, maar volgens Marko heeft Tsunoda kansen genoeg: "Natuurlijk neemt hij ook deel aan gesprekken. Over het algemeen hebben we verschillende opties in zijn contract staan, zodat hij zich voor meerdere jaren aan ons kan binden."