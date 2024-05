Formule 1 schrapt plannen voor spatborden

De Formule 1 zocht in de afgelopen jaren naar een oplossing voor de problemen met spray. Het opspatten van water tijdens regenraces zorgde onder de huidige regels vaak voor gevaarlijke situaties. Er werd geëxperimenteerd met speciale spatborden, maar het lijkt erop dat de FIA dit plan heeft laten varen.

In de afgelopen jaren zorgden de spray regelmatig voor gevaarlijke situaties. Het opspattende water zorgde ervoor dat de coureurs soms geen hand voor ogen zagen tijdens races in natte omstandigheden. Dat wil men natuurlijk niet hebben, en daarom zocht de FIA naar oplossingen. Er werd gedacht aan speciale spatborden, en daar werd in de afgelopen periode dan ook flink mee getest.

Recent voerde het team van Ferrari een test uit met spatborden. Op het circuit van Fiorano reden ze met een concept waarbij de wielen volledig waren ingepakt. Volgens Motorsport.com heeft de FIA het plan na diverse tests in de ijskast gezet. Na de meerdere tests werden volgens het medium videobeelden geanalyseerd, en daaruit bleek dat de winst slechts marginaal was. De FIA keert nu terug naar de tekentafel, en ze gaan op zoek naar mogelijke nieuwe oplossingen van dit probleem. Hoe men het nu wil gaan oplossen, is nog niet duidelijk. Spatborden lijken in ieder geval geen optie meer te zijn.