Marko ziet alarmerende problemen: "Dat baart me zorgen"

Het team van Red Bull Racing kende een teleurstellende vrijdag in Imola. Max Verstappen en Sergio Perez konden niet meedoen in de strijd om de snelste tijden, en ook de pace viel tegen. Helmut Marko begint zich ondertussen een beetje zorgen te maken.

In de eerste vrije training oogde Red Bull niet bepaald snel. Toch maakten de kopstukken en de coureurs zich niet al te veel zorgen, maar na de tweede vrije training was het een ander liedje. Verstappen was gefrustreerd, want hij voelde zich allesbehalve comfortabel in zijn auto. Hij kwam niet verder dan de zevende tijd, en daarmee was hij net iets sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan noteerde de achtste tijd.

Set-up

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet zo tevreden met het resultaat op de vrijdag. De Oostenrijker schrok zich een hoedje en na afloop van de tweede vrije training deelde hij zijn gevoelens met Motorsport Magazine: "Relatief gezien zitten we er na de tweede vrije training verder vanaf dan eerder vandaag in de eerste training. In andere woorden, de veranderingen die we aan de set-up hebben doorgevoerd, zijn niet de juiste gebleken."

Alarmerend

Verstappen en Perez kenden de nodige problemen in de longruns, en dat zorgt voor zorgen. De problemen leken namelijk op elkaar, en daar was Marko niet blij mee: "Beide coureurs hebben ongeveer dezelfde problemen, en ze vechten met de achterkant zoals we wel vaker hebben gehad. Wat me meer zorgen baart, is dat Verstappen er problemen mee heeft. Dat betekent dat hij er geen controle over kan krijgen. En als Max dat niet kan, dan is er iets goed mis. Het gat in de kwalificatiesimulaties was niet groot als dat lijkt, maar de rest is wel alarmerend."