Horner stelt dat Red Bull structuur moest aanpassen voor Newey

Het is geen geheim meer dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. De Britse topontwerper speelde jarenlang een grote rol bij de successen van Red Bull. Volgens Christian Horner moest het team in de afgelopen jaren een structuur om Newey heen bouwen.

Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De Britse topontwerper tekende alle kampioenswagens van Red Bull, en ook bij zijn vorige werkgevers leverde hij vakwerk af. Newey was toen aan een nieuwe uitdaging, en dat was dan ook één van de redenen om Red Bull te verlaten. Het is nog niet duidelijk waar Newey's toekomst ligt, maar hij wordt in verband gebracht met de teams van Ferrari, Aston Martin en Williams.

Red Bull-teambaas Christian Horner baalt van het vertrek van Newey, maar hij ziet ook zo zijn voordelen. Horner legt namelijk aan de internationale media uit dat Red Bull een aantal zaken moest aanpassen voor Newey: "In de afgelopen jaren hebben we een structuur ontwikkeld, waardoor we zijn werkwijze konden accommoderen. Hij is de enige ontwerper in de Formule 1 die nog echt werkt met een tekentafel. Maar als de regels strakker en strakker worden, en Adrians rol in het team is veranderd in de afgelopen jaren, komen andere mensen ook naar boven drijven."