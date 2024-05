Vasseur wil niets zeggen over mogelijke komst Newey

Het gonst al weken van de geruchten over Adrian Newey. Eerder deze maand werd bekend dat hij Red Bull Racing gaat verlaten, en sindsdien wordt hij veelvuldig in verband gebracht met het team van Ferrari. Teambaas Frédéric Vasseur wil daar nog helemaal niets over zeggen.

Newey wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. In het verleden sloeg hij al meerdere aanbiedingen van de Italiaanse renstal af, en hij gaf aan dat hij daar best spijt van had. Nu Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing, liggen er weer kansen. Op vrijdag meldde de Britse krant The Daily Mail zelfs al dat Newey een contract zou hebben ondertekend bij Ferrari.

In Imola werd Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vanzelfsprekend geconfronteerd met de verhalen over de komst van Newey. De Fransman wilde daar eigenlijk niet te veel over zeggen. Hij wordt door Autosport gevraagd naar Newey, en zijn antwoord is mysterieus: "Newey heeft echt een ongekend palmares. Hij is de meest succesvolle engineer die hier rondloopt in de paddock van de Formule 1, al weet ik eigenlijk helemaal niets af van statistieken! Ik denk dat het wel zo is hoor. Ik ga verder geen commentaar geven op iets als een overstap."