Marko trots op Verstappen: "Hij is ongelooflijk!"

Max Verstappen wist vandaag met veel geluk de Grand Prix van Emilia-Romagna te winnen. De Nederlander had een flinke voorsprong opgebouwd, maar die verdween als sneeuw voor de zon in de slotfase. Het werd nog even spannend met Lando Norris, maar hij wist te winnen. Helmut Marko wees naar de banden als oorzaak.

Verstappen behield de leiding bij de start van de race. Hij reed weg bij zijn concurrenten en het leek een eenvoudige middag voor hem te gaan worden. Ook na zijn pitstop maakte hij geen fout, en was de koppositie van hem. Uit het niets stortte zijn performance helemaal in elkaar, en kwam Norris heel erg dichtbij. Het scheelde niet veel, of Verstappen had de zege moeten laten aan zijn Britse vriend.

Het was wel duidelijk dat de banden niet deden wat ze moesten doen. Teamadviseur Helmut Marko ging hier na afloop op in bij Servus TV: "Max reed een paar seconden weg in de openingsfase. Toen we naar de harde banden wisselden, waren de eerste paar rondjes oké, maar merkten we daarna dat de temperatuur te veel zakte. De aanpassingen om in de kwalificatie de banden op te warmen, leken minder goed te werken voor de harde band." Marko is daarom ook trots: "Max was ongelooflijk! Hij reed een foutloze race, terwijl Norris overduidelijk sneller was."