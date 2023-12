Pourchaire gaat Super Formula-test rijden

Formule 2-kampioen Theo Pourchaire weet dat zijn toekomst nog niet in de Formule 1 ligt. De jonge Franse coureur is ook volgend jaar weer verbonden aan het team van Sauber, maar hij moet nog wel opzoek gaan naar een nieuwe klasse om te racen. Hij gaat deze week in ieder geval rijden in Japan.

Pourchaire staat namelijk op de deelnemerslijst van de test die de Super Formula deze week afwerkt op het circuit van Suzuka. De Franse coureur zal de bolide van Team Impul gaan besturen, deze deelt hij met de Deense coureur Oliver Rasmussen. Pourchaire wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Japan. Deze test wordt zijn eerste kennismaking met de bolide.