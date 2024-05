Wolff zwaar teleurgesteld: "Hier zijn we niet trots op"

Het team van Mercedes kom ook dit weekend in Imola geen vuist maken. De Duitse renstal bleef ver achter op de concurrentie, en daar was teambaas Toto Wolff niet blij mee. De Oostenrijker stelt wel dat Mercedes zeker kleine stapjes aan het zetten is in de juiste richting.

Lewis Hamilton en George Russell reden een redelijk onzichtbare race in Imola. Uiteindelijk kwamen de twee Britten als zesde en zevende over de streep. Hun achterstand op racewinnaar Max Verstappen was enorm, en ook de Ferrari's en de McLarens waren dit weekend te snel. Mercedes reed in Imola met de nodige updates op de auto, maar dat hielp ze niet in de strijd op de concurrentie.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop van de Grand Prix niet blij met het resultaat. Hij was zwaar ontevreden, en dat liet hij duidelijk weten aan Sky Sports: "Je ziet het niet aan het resultaat, maar we maken stapjes in de richting waar we de auto willen hebben. We liggen dertig seconden achter op de snelste jongens, en dat is best veel. De zesde en de zevende plaats zijn niet dingen waar we trots op zijn. Je hoort de frustratie in mijn stem. Er komt zeker meer aan, en we maken nu marginale sprongen. Dit is gewoon hoe deze sport werkt."